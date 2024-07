A Rivisondoli la Salernitana arriva il 9 per il ritiro estivo

L'arrivo della Salernitana, con tanto di accoglienza e primo allenamento, era previsto per il 6 luglio, ma i granata arriveranno il 9. A comunicarlo è stata la stessa società al Comune di Rivisondoli. "Per problematiche societarie interne, ci è stato segnalato che la squadra arriverà in paese il prossimo 9 luglio" fa sapere il vice sindaco, Roberto Ciampaglia, sottolineando che "il Comune è comunque pronto a ospitare i giocatori, avendo completato i lavori necessari".

Ultimato il restyling delle strutture dove si svolgeranno gli allenamenti, nei pressi del campo sportivo è stato allestito il 'villaggio Salernitana'. Sono stati posizionati container per sala stampa, gadget e per seguire dal vivo tutti i momenti del ritiro. A Rivisondoli, dove la Salernitana resterà fino al 9 luglio, sono attesi10 mila tifosi



