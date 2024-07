A Ortona torna la seconda edizione del Festival del Mare

La seconda edizione del Festival del Mare si terrà a Ortona dal 18 al 27 luglio 2024. Una rassegna culturale di arti e spettacoli che, in un solo anno, ha raddoppiato i numeri e che presenta, in 10 giorni e 4 sedi, spettacoli e incontri di teatro, musica, letteratura, performance, e installazioni artistiche, coinvolgendo un totale di oltre 20 ospiti da tutta Italia, tra i quali Elio Germano.

Il direttore artistico Dario Iubatti continua il percorso già tracciato nell'edizione precedente, prendendo a prestito le parole dello scrittore cileno Luis Sepúlveda: "Quando si varca l'arco di ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì, c'è il mare". È il mare che crea connessione e dialogo, con il Festival che si trasforma per dieci giorni in un tempio, dentro il quale la cultura è protagonista. La sfida è quella di porre il pubblico (non solo locale, ma anche il turista) davanti a nuovi stimoli creativi, grazie all'elevata qualità delle proposte, con i migliori artisti della scena contemporanea, come l'attore e regista Elio Germano (Premio David di Donatello 2024), che aprirà la prima serata del Festival.

"Quando si fa teatro si torna bambini - spiega Iubatti - e il Festival del Mare vuole essere proprio questo: un grande palcoscenico sul quale si ritorna piccini, a sognare e a emozionarsi".

Il festival si inaugura giovedì 18 luglio alle ore 18.30 allo Spazio De Lectis con il vernissage della mostra d'arte di Pino Procopio e l'apertura ufficiale di due allestimenti dedicati al mondo dei libri: la mostra-mercato del libro antico e la microfiera del libro indipendente, entrambi a cura di Maremagnum.com, la più importante piattaforma italiana per la promozione e la ricerca del libro antico e da collezione in Italia.

Durante la serata di inaugurazione, Iubatti presenterà anche il manuale da lui curato: Parlare bène. Appunti di dizione di un attore, prima pubblicazione della collana editoriale Kairós, edita dalla Graphe.it di Perugia, e dedicata alle arti performative.

La sera stessa, alle 21, il Festival prende avvio con il teatro. Al Cinema Zambra, un'eccellenza del mondo dello spettacolo: Elio Germano (regista e attore, Premio David di Donatello 2024), accompagnato da Teho Teardo (musicista e compositore) porta in scena Il sogno di una cosa di Pier Paolo Pasolini, in una versione di parole e musica.

A muoversi, invece, tra la musica, il teatro e la letteratura, è l'attore Luca Mascolo che mercoledì 24 luglio porterà in Piazza una cavalcata sulla musica del Maestro Ennio Morricone attraverso pagine celebri della letteratura italiana. Ad accompagnare Mascolo il Quartetto d'archi "Refice".

Per gli amanti della musica contemporanea, sono previsti due concerti. Il primo, venerdì 19 luglio alle 21, è alla Piazza del Teatro, con la cantante Mille, finalista di X Factor 2015, che negli ultimi anni sta crescendo sempre più di popolarità, e che si è esibita anche all'ultimo Concerto del Primo Maggio.

Sempre da X Factor, ultima edizione 2023, un altro finalista: Il Solito Dandy, che chiuderà il Festival del Mare allo Zambra la sera di sabato 28 luglio.

Mercoledì 23 luglio ci sarà un'incursione nelle arti circensi, con la partecipazione della Compagnia del Buco. Gli attori Luca Vaccari e Simone Vaccari, in arte Momi e Luca, regaleranno al pubblico ortonese, sempre in Piazza del Teatro, uno spettacolo acrobatico adatto a tutti, grandi e piccini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA