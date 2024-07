Vallesi, L'Aquila tappa simbolica per la Nazionale Cantanti

"Oltre quarant'anni di storia, trentadue per me, e 110 milioni di euro raccolti per iniziative benefiche fanno della Nazionale Cantanti un progetto solido e riconosciuto". Così Paolo Vallesi, vicepresidente della rappresentativa che martedì 16 luglio sarà protagonista della 33/a Partita del Cuore, in programma allo Stadio Gran Sasso-Italo Acconcia dell'Aquila. Un appuntamento che vede la produzione dell'Associazione Nazionale Cantanti e di Settimio Colangelo.

In città per la presentazione ufficiale dell'iniziativa, con calcio d'inizio alle 20.40, Vallesi si è detto entusiasta della scelta del capoluogo d'Abruzzo. "L'Aquila rappresenta un luogo importante per noi - ha sottolineato - questa scelta è stata ponderata, non casuale, tra le candidature e assume un valore aggiunto nell'anno del 15/o anniversario del sisma. Non solo, attraverso la nostra partita vogliamo tornare ad accendere i riflettori su una città che sta tornando a splendere, proprio per questo sono felice che 'La forza della vita' sia stata scelta come brano per accompagnare questo evento".

Dall'altra parte del campo c'è una selezione bipartisan di politici. "Stanno facendo pre-tattica - ironizza Vallesi - e quindi si riservano di comunicare la formazione sino all'ultimo". Non solo calcio, ma anche musica e spettacolo. Tra i cantanti, giocheranno Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Leo Gassmann, Moreno il Biondo, Petit, Bugo, Lda, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Bnkr44. Ci sarà anche Antonio Orefice, attore di Mare Fuori. In panchina, un tecnico d'eccezione: Al Bano. A presentare la partita sarà Eleonora Daniele, mentre nel cast c'è anche Rita Pavone che si esibirà da bordo campo. La direzione artistica è del maestro Leonardo De Amicis.

I prezzi in prevendita (circuito Vivaticket) variano dai 5 euro per la curva nord e sud, 7 euro per tribuna est e 10 euro tribuna ovest. Tutto il ricavato andrà a sostegno del reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila e di un progetto residenziale dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma. A presentare la partita anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l'assessore comunale allo Sport, Vito Colonna, Massimiliano Barberio (cda L'Aquila 1927), il produttore televisivo Settimio Colangelo, Filippo Lucci (Comunicazione Nazionale Cantanti).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA