Inaugurata all'Aquila la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro, stamani, in via Monte Guelfi, nel cuore del centro storico dell'Aquila, per la Casa del Made in Italy, la quarta in Italia dopo Torino, Catania e Perugia. Una struttura che punta a facilitare l'incontro con amministrazioni locali, Camere di commercio, con l'ecosistema della formazione e delle competenze e con la Casa delle tecnologie emergenti. Il progetto delle Case del Made in Italy punta, inoltre, a costruire una una cabina di regia per far sì che ci sia un raccordo tra le sedi territoriali e le direzioni generali centrali del Mimit, e favorire le sinergie territoriali. L'inaugurazione e la successiva tavola rotonda all'Emiciclo hanno visto la presenza del sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto e del sindaco Pierluigi Biondi.

"La funzione della Casa del Made in Italy è fondamentale - ha spiegato il sottosegretario Bergamotto - in quanto mette a disposizione innanzitutto le informazioni su tutti gli strumenti e le attività di politica economica del Ministero. L'intento è quello di trasferire tutte quelle conoscenze ed esperienze che possono essere utili alle imprese. Riusciamo così a stabilire un contatto diretto con il territorio. La Casa è un luogo familiare e accessibile dove le imprese e i cittadini possano avere contezza di quelli che sono le attività e gli strumenti del Ministero e quindi agevolare anche per loro un percorso comune".

Un percorso virtuoso che parte dagli ispettorati, ossia diramazioni territoriali del ministero. "La scelta dell'Aquila - ha ribadito Bergamotto - si configura come segnale di forte e importante vicinanza del governo al territorio aquilano.

Apriremo una casa in ogni regione".

"La Casa del Made in Italy, insieme alla Casa delle Tecnologie emergenti - ha commentato Biondi - sono due progetti ambiziosi: da un lato c'è l'esigenza di avvicinare l'amministrazione al territorio, intercettando quella vivacità culturale così come a livello di investimenti che stiamo vivendo, dall'altro la possibilità di accompagnare le trasformazioni che la società sta vivendo a livello del mercato del lavoro e alle strategie di innovazione".



