Da Puccini ai Pink Floyd, 21 concerti dell'Isa nell'estate

Due mesi a tutta musica per l'estate dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese con 21 concerti fra Abruzzo, Lazio e in Basilicata con produzioni che abbracciano tanti generi musicali.

In cartellone il grande, repertorio sinfonico; la lirica, irrinunciabile nell'anno del centenario pucciniano; e ancora il jazz, i brani più amati delle colonne sonore dei film di animazione per la celebrazione dei cento anni della fondazione della Walt Disney Company e una grande progetto crossover dedicato ai Pink Floyd. Si comincia lunedì 8 luglio alle 21.30 all'Aquila con Gala Lirico Le grandi arie d'opera per l'inaugurazione dell'edizione 2024 dei Cantieri dell'Immaginario del Comune dell'Aquila. Daniel Oren, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, sarà sul podio dell'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese in un gala che celebra l'opera italiana, recentemente riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco.

Giovedì 11 luglio, la seconda proposta targata Isa per I Cantieri: 'Pink Floyd's Legend'. In scaletta, alcuni tra i brani più belli ed epici della storia dei Pink Floyd, impreziositi dalle sonorità dell'orchestra sinfonica attraverso gli inediti arrangiamenti composti dall'eclettico musicista Roberto Molinelli a cui è affidata anche la direzione d'orchestra.

Dopo la data aquilana, la produzione toccherà, oltre all'Abruzzo anche Lazio e Basilicata in un tour di 10 date che verrà proposto nel mese di Luglio a Tortoreto (12) per l'Estate Tortoretana, Avezzano (13) per il Festival Terre Emerse, Lanciano (14) per l'Estate Musicale Frentana, Roccasinibalda (17) per il Festival Rocca in musica, Giulianova (18), Pignola in Basilicata (19) per il Festival Cortocircuito, Cantalice (21) per Artem Fetival, Chieti (23), e Castelbasso (28). Nel mese di agosto, invece, l'Orchestra dell'Isa approda a Tagliacozzo (L'Aquila) per il Festival Internazionale di Mezza Estate diretto da Jacopo Sipari di Pescasseroli. L'estate dell'Isa si chiude poi sulle note di uno dei brani più iconici del '900: la Rapsodia in Blu di George Gershwin. Il concerto - in programma a Spoltore (Pescara) il 18 agosto e a Teramo il giorno successivo - è dedicato agli anni Venti del Novecento.



