Operazione internazionale antidroga, 14 misure cautelari

I Carabinieri del Ros, coadiuvati dai Comandi Provinciali di Teramo, Pescara, Fermo, Ascoli Piceno, Brescia e Perugia e in coordinamento con il Landeskriminalamt del Nord Reno - Westfalia (Germania), l'Udyco Central della Policia Nacional (Spagna), la Police Judiciaire Fédérale di Mons (Belgio) e il Dipartimento anti-narcotici della Polizia Nazionale dell'Ucraina, stanno dando esecuzione a 14 misure cautelari, in province italiane ed all'estero, emessa dai GIP dei Tribunali de L'Aquila e Teramo, su richiesta rispettivamente della Dda di L'Aquila e della Procura Ordinaria di Teramo, nei confronti di 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" e "produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope", appartenenti e contigui ad una organizzazione operante nel territorio nazionale, in Germania e in Spagna, con ulteriori contatti in Belgio e in Ucraina.



