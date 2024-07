Elisabeth Ridolfi torna a Fossa per il turismo delle radici

Un viaggio delle radici, alla scoperta delle proprie origini, a suon di violino. È quello che per la prima volta sta per fare in Abruzzo Elisabeth Ridolfi, pluripremiata musicista, attualmente viola solista dell'Orchestra nazionale di musica argentina "Juan de Dios Filiberto", con alle spalle un'intensa attività di concertista solista nei teatri di tutto il mondo.

Arriva infatti oggi nel paesino di origine romana poco distante dal capoluogo regionale, Fossa (L'Aquila), da cui partì il nonno Don Tito Ridolfi alla volta del continente americano, dando il via ad un'intensa attività musicale, trasmettendo il talento al figlio, Angel Ridolfi, padre di Elisabeth, che tra le altre cose fu contrabbassista di Astor Piazzolla.

Così, dopo aver suonato con artisti internazionali come Luis Miguel, Ricky Martin, Caetano Veloso, Mercedes Sosa ed essersi esibita all'estero anche a Roma, Milano, Londra, Montreal, Elisabeth Ridolfi suonerà in concerto il 5 luglio alle 21 proprio a Fossa, nel villaggio Map San Lorenzo (piazza Gemona), per poi prendere parte ad una festa a lei dedicata, cittadina "ritrovata".

Sarà il coronamento di un viaggio condiviso con i compaesani dei suoi antenati, in occasione della festa di San Cesidio da Fossa, Sant'Antonio da Padova e Beato Bernardino da Fossa.

Un'opportunità sorta in virtù del progetto del "Turismo delle Radici" a cui ha aderito il Comune di Fossa.



