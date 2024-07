Coordinamento sinistre,in Stellantis Termoli reparti smantellati

"Nel reparto motori 6V Maserati in Stellantis a Termoli si lavora su un solo turno ed è prossimo alla chiusura". Lo denuncia il Coordinamento delle Sinistre d'opposizione - Molise: Pci, Pcl, Pmli e Pc. I partiti intervengono in merito al "rinnovamento green" in casa Stellantis con la Gigafactory. "Presi i soldi pubblici - proseguono - a Termoli è stato tutto bloccato, come da dichiarazioni recenti di Tavares al ministro Urso. Dopo tante promesse si vedono solo operai a casa e smantellamento di reparti".

Nello stabilimento automobilistico termolese, ex Fiat, aggiungono, "le linee per gli 8V e i 16V stanno seguendo lo stesso copione del 6V Maserati. Solo dinanzi a questo scempio i sindacati confederali hanno avuto un sussulto di dignità proponendo di dar vita a un direttivo generale, aperto a sindacati di base, cittadini, società civile. Progetto interessante, per quanto tardivo e blando nei contenuti, ma cosa ne è stato? Ad oggi non s'è mosso nulla".

In Stellantis Termoli, secondo il Coordinamento delle Sinistre, "si è assistito solo" a continui rinvii per l'attuazione del piano, "mentre proseguivano lo smantellamento di catene produttive, "uscite incentivate", lavoratori mandati in Francia per "perfezionarsi", altri fermi con la Naspi che, fra l'altro, sta volgendo al termine. "Come dicevamo, è proprio Stellantis ad alzare bandiera bianca".

I partiti esprimono vicinanza ai lavoratori e invitano gli stessi a "organizzare una risposta adeguata all'offensiva padronale, puntando sull'esempio dei lavoratori ex GKN arrivati all'occupazione degli stabilimenti: solo la lotta paga, rifiutare gli incentivi alla buonuscita, pretendere un piano per la ripresa produttiva e industriale, preparare forme più radicali di lotta".



