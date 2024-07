Taglio alle ore di servizio, presidio addetti facchinaggio Asl

Sciopero questa mattina e presidio dei lavoratori impegnati nel servizio di facchinaggio della Asl Lanciano Vasto Chieti e che, fra l'altro, mandano avanti il magazzino di distribuzione dei farmaci, iniziativa che si inserisce nello stato di agitazione proclamato dalla Filcams Cgil. Una quarantina dei circa 70 addetti che lavorano alle dipendenze di due società private - Dussman titolare dell'appalto principale, Auriga ha avuto il subappalto - si sono ritrovati dinanzi alla sede della direzione generale della Asl a Chieti per un presidio, dopo che l'azienda sanitaria ha comunicato alle società che taglierà il 50 per cento delle ore del servizio, da 1400 a 740 alla settimana, taglio che avrebbe dovuto essere attuato da oggi e che probabilmente ci sarà dal primo agosto.

I lavoratori sono inquadrati con un contratto part time e con la riduzione delle ore il taglio in busta paga sarebbe pesantissimo. Nella tarda mattinata una delegazione della Filcams Cgil Chieti, composta dalla segretaria Elena Zanola e da tre rappresentanti dei lavoratori, è stata ricevuta dal direttore amministrativo, Giampaolo Grippa, e al termine del colloquio la Filcams Cgil Chieti, insieme ai lavoratori che hanno dato vita al presidio, ha deciso di sospendere lo stato di agitazione.

La decisione, fa sapere Filcams Cgil, "è stata presa perché si è finalmente riavviato quel dialogo costruttivo, iniziato in prefettura il 14 giugno, che si era interrotto con l'invio delle lettere di riduzione drastica dei contratti di lavoro inviate ai lavoratori". L'8 luglio prossimo alle ore 16 è stato già fissato un nuovo confronto con il direttore amministrativo "per proseguire l'analisi puntuale del servizio e trovare le soluzioni per fare in modo che la riorganizzazione e l'efficientamento del servizio non comportino un dramma sociale per le persone e un danno per il servizio pubblico assicurato dai lavoratori".



