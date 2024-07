Skin protagonista della Notte bianca Città Territorio

Voce potente e unica, look dark e un sorriso contagioso: Skin, cantante degli Skunk Anansie torna nell'Aquilano e venerdì 5 sarà protagonista della Notte Bianca, seconda edizione della Notte Bianca della Città Territorio. Un'iniziativa realizzata grazie a una sinergia tra le amministrazioni comunali di L'Aquila e Scoppito con appuntamenti diffusi tra le frazioni di Sassa Scalo, Cese di Preturo e la stessa Scoppito, territorio confinante. Deborah Anne Dyer, il vero nome di Skin è nata nel quartiere londinese di Brixton il 3 agosto 1967 da genitori di origine giamaicana.

Con gli Skunk Anansie, attivi negli anni Novanta, è arrivata per la prima volta in Italia al Festival di Sanremo del 1999.

Dello stesso anno è uno dei loro maggiori successi: l'album 'Post Orgasmic Chill'. Nel 2001 il gruppo si è sciolto e Skin ha intrapreso la carriera da solista; è stata anche giudice a 'X Factor'. Oltre a Skin, protagonista di un dj set di qualità, si esibiranno anche Fargetta, Dj SiRK, Cricca, El Matador e molti altri artisti. Ma la verà superstar di quest'anno sarà il Mammut, celebrato nel 70/o anniversario dal suo ritrovamento. I resti sono conservati nel Castello dell'Aquila. Verrà allestito il Mammut Village, all'interno del quale verrà organizzata una tavola rotonda tematica e una serie di iniziative correlate. Anche lo sport avrà un ruolo da protagonista, con una varietà di eventi che includono padel, rugby touch e una corsa di 10 km.

Questa corsa, organizzata dalla Proloco di Scoppito in collaborazione con l'Atletica Abruzzo del presidente Valter Paro, sarà aperta a tutti come passeggiata non competitiva.

Previste anche prove per i bambini. Inoltre, saranno presenti spazi espositivi allestiti in collaborazione con Fiva Confcommercio L'Aquila.

La supervisione organizzativa è a cura dei sindaci Pierluigi Biondi e Loreto Lombardi. Il coordinamento è dei consiglieri comunali aquilani, Katia Persichetti e Livio Vittorini, e dall'assessore di Scoppito Amedeo Tirabassi, in collaborazione con la Proloco e le associazioni locali.



