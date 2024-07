Guardia medica estiva attiva in 9 località del Teramano

È cominciato il servizio di guardia medica turistica in nove centri della provincia di Teramo.

L'assistenza ai turisti sarà attiva fino al 31 agosto e prevede l'effettuazione di visite mediche ambulatoriali e domiciliari.

Il servizio viene svolto dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nei propri studi privati e nelle strutture associative (Ncp, Uccp) durante le ore di apertura consuete, dai medici di Guardia medica nelle sedi già attive di Guardia medica nei giorni e negli orari già in essere.

Il servizio sarà garantito dalle 8 alle 20 con queste modalità, mentre dalle 20 alle 8, nei festivi e prefestivi, compresi il sabato e la domenica, sarà svolto esclusivamente dalla guardia medica.

Le modalità di accesso e pagamento sono stabilite dall'accordo collettivo nazionale sottoscritto nell'aprile 2024.

Questo l'elenco dei comuni in cui è attivo il servizio: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Mosciano Sant'Angelo e Colonnella.





