Giostra Cavalleresca di Sulmona, Adriana Volpe sarà la Regina

Da regina di bellezza a protagonista del corteo storico della Giostra Cavalleresca di Sulmona: sarà la modella, attrice e conduttrice televisiva Adriana Volpe a interpretare il ruolo di Giovanna d'Aragona, regina di Napoli e principessa di Sulmona, nella XXVIII edizione della rievocazione storica sulmonese, in programma 27 e 28 luglio. Ad annunciarlo è stato il direttivo dell'Associazione culturale Giostra Cavalleresca. "La Giostra cavalleresca si conferma evento clou non solo della città, ma di rilIevo internazionale" ha esordito il presidente, Maurizio Antonini.

Sabato prossimo, 6 luglio, alle 18:30, nel cortile del palazzo dell'Annunziata presentazione del palio della Giostra di Sulmona. La realizzazione è stata affidata a Valentina Grimaldi e Matteo Giannese.

A partire da giovedì e per tutto il fine settimana occhi puntati sull'attività di borghi e sestieri per la realizzazione di un film documentario finanziato con un bando Pnrr per la valorizzazione delle bellezze e delle tradizioni locali. La stessa sede della Giostra diventerà una sala multimediale con la possibilità di fruire della visione dell'evento in maniera diversa, anche con l'ausilio di visori ottici. Domenica 7 luglio, in piazza Garibaldi, la Tenzone bronzea 2024, terza serie dei campionati di Musici e Sbandieratori FISB organizzata dal Borgo San Panfilo.

Dal 12 luglio la Giostra incontrerà il mondo dell'arte con la mostra collettiva "Espressioni artistiche" che sarà inaugurata nella Cappella del Corpo di Cristo. Da lunedì 22 luglio giornate piene di iniziative, che accompagneranno verso la XXVIII edizione della Giostra Cavalleresca, con il consueto corteo storico che precederà le gare in piazza Maggiore (piazza Garibaldi).



