Discarica Bussi: Lagatta, in tre anni risultati innegabili

"I risultati di questi tre anni di bonifica sono innegabili. Per noi è stata una sorpresa. Ci siamo dovuti credere". Lo ha detto il sindaco di Bussi sul Tirino, Salvatore La Gatta, alla vigilia della due giorni, organizzata dalla Tre Monti, dedicata alla rigenerazione del territorio come sviluppo sostenibile. La Gatta sottolinea che, in questi anni, "si è fatto un grande lavoro. "Rimangono purtroppo fuori la 2A e 2B, per le quali manca piano esecutivo"- riprende il primo cittadino, convinto che, il convegno in programma per domani e dopo domani, "sicuramente è evento importante perché obiettivo, per la nostra politica, non è solo quello della bonifica dei siti ma di rigenerare e ridare nuova vita agli stessi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA