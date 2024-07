Discarica Bussi, esperti a confronto sulla rigenerazione

Istituzioni, professionisti, esperti ed enti locali si danno appuntamento nella Sala Tinozzi del Palazzo della Provincia di Pescara per una due giorni organizzata dalla società Tre Monti, impegnata nelle attività di bonifica all'interno del SIN di Bussi sul Tirino, sui temi del risanamento e della rigenerazione del territorio, come elementi che permettono di cogliere le opportunità della transizione ecologica. Non solo per confrontarsi sulle sfide e le opportunità ad essi collegate, ma anche per riflettere sul valore sociale ed economico che portano al territorio e alla società nel suo complesso. Il convegno, dal titolo "Natura e comunità: la rigenerazione del territorio, chiave di sviluppo sostenibile", prenderà il via domani.

"Organizziamo questo appuntamento dedicato alla rigenerazione territoriale per il secondo anno - afferma Damiano Belli Amministratore Delegato Tre Monti - nella convinzione che condividere con il territorio una riflessione su obiettivi e modelli di risanamento sia di fondamentale importanza. E l'Abruzzo, dove siamo impegnati all'interno del SIN di Bussi sul Tirino, è per noi una regione emblematica per riaffermare la bontà di una sinergia tra attori pubblici e privati, finalizzata a realizzare percorsi virtuosi, a beneficio della collettività".

Tre Monti è la società costituita da Edison nel 2021 per realizzare gli interventi di bonifica all'interno del SIN di Bussi sul Tirino; mette insieme le competenze di tre operatori di primo piano nei servizi ambientali: Greenthesis, ACR Reggiani (Gruppo Hera) e Edison Regea.



