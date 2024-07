Cento mele rosse e nove performer: a Funambolika c'è 'Smashed'

Stasera, nell'unica data italiana, al Funambolika sarà la volta della compagnia inglese Gandini Juggling con lo spettacolo "Smashed" al Teatro Massimo di Pescara dalle 21.15. Nel ventennale dalla fondazione Gandini Juggling si conferma come una delle realtà di circo contemporaneo più prestigiose al mondo. In questo lavoro pionieristico, Sean Gandini ha messo insieme nove giocolieri internazionali trasformandoli in danzatori: Iñaki Fernandez Sastre, Tedros Girmaye, Doreen Grossmann, Jose Triguero, Tom Neyret, Harm Van Der Laan, Cecilia Zuchetti, Antoni (Antek) Klemm e Niels Seidel. Lo spettacolo è un omaggio a Pina Bausch e al suo Tanztheater. Sean Gandini ha sempre riconosciuto il suo debito verso la grande coreografa tedesca, creatrice del teatro-danza.

Introdotto da un centinaio di mele che adornano il palco, "Smashed" "gioca" al Tanztheater, celebrando l'unione perfettamente riuscita tra giocoleria e danza. "Smashed" nasce in concomitanza con la residenza della compagnia al National Theatre di Londra e rappresenta il culmine di una continua indagine di Sean Gandini sul rapporto tra giocoleria, danza e teatro, grazie alla lunga collaborazione con il coreografo Gill Clarke.

Funambolika proseguirà il 4 e 5 luglio con il XVI Gran Gala du Cirque.



