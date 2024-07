Calcio: Pescara; salta Tesser. Riaperto store

Nuovo sponsor tecnico per il Pescara Calcio che da oggi veste Joma. Per l'occasione è stato riaperto lo store di via Carducci alla presenza del presidente biancazzurro Daniele Sebastiani che ha fatto il punto su società (si aspetta la risposta dell'imprenditore laziale Rosettano Navarra alla proposta fatta dal Pescara) e allenatore. "Ho fatto una proposta e attendiamo la risposta. Stiamo lavorando e speriamo di chiudere velocemente, ma non ci sono né ultimatum né veti. Stiamo parlando con una persona di calcio, seria e che è giusto si prenda il suo tempo per decidere".

Sebastiani ha poi detto che sul fronte tecnico Tesser non rientra nei piani biancazzurri: "Tesser non è semplicemente alla nostra portata. Dobbiamo essere onesti. Se un allenatore guadagna quanto guadagna Tesser non può venire a Pescara.

Ripeto, stiamo lavorando anche su questo fronte. Il nostro direttore sportivo Daniele Delli Carri sta parlando con diversi profili e credo e spero che in settimana il Pescara avrà il suo allenatore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA