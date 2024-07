Arriva il maltempo, rimossi i biglietti in memoria di Thomas

Arriva il maltempo, rimossi i lumini di cera consumati e i biglietti in memoria di Christopher Thomas Luciani, il 16enne brutalmente ucciso domenica 23 giugno nel parco 'Baden Powell' di Pescara. Il Comune e la società Ambiente, che si occupa della pulizia della città, nel pomeriggio sono infatti intervenuti all'esterno dell'area verde, le cui recinzioni in questi giorni erano state riempite di fiori e biglietti.

"Tenendo conto dell'allerta meteo per la giornata di domani (previste piogge, anche consistenti) - si legge in una nota di Palazzo di Città - si è deciso di rimuovere i lumini di cera ormai consumati e i biglietti, che potrebbero essere rovinati, distrutti o spazzati via dall'ondata di maltempo che interesserà la città. Il resto è stato sistemato, nel tentativo di mettere in sicurezza i mazzi di fiori. Sarà cura del Comune conservare gli oltre 60 biglietti e cartelli indirizzati a Christopher, in segno di rispetto per chi ha voluto lasciare una testimonianza pubblica dello sgomento e del dolore che accomunano tutti".

Il delitto si è consumato in un'area di Rfi contigua al parco. Nei giorni scorsi il Comune ha chiuso temporaneamente il parco, "in considerazione del viavai continuo scaturito dall'omicidio, una sorta di turismo dell'orrore, magari finalizzato a scattare foto e pubblicarle sui social, che l'amministrazione ha voluto bloccare", conclude la nota.



