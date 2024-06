Tifosi del Pescara Calcio in corteo contro il presidente

Tifosi del Pescara Calcio in corteo sotto il sole, questo pomeriggio, da piazza della Rinascita al municipio per protestare contro la presidenza Sebastiani. Quella di oggi è la terza manifestazione in poco più di un mese da parte dei supporter biancazzurri che, da tempo ormai, contestano la proprietà. Circa un migliaio i supporter biancazzurri che hanno preso parte alla manifestazione. Intanto nelle prossime ore si saprà se l'imprenditore laziale Rosettano Navarra accetterà di entrare in società e, quindi, la carica di presidente propostagli da Sebastiani.



