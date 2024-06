Salute e sport con tappa pescarese del 'Vittoria for Women Tour'

Oggi e domani Pescara ospita, al Lido La Capannina, la seconda tappa della seconda edizione del "Vittoria for Women Tour", realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Fondazione Specchio dei tempi e la Federazione Italiana Rugby (FIR) per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche femminili. L'evento è organizzato nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby.

Accompagnata dal claim "la prevenzione femminile è la nostra meta", anche la tappa pescarese ospiterà il "VittoriaBus", centro di informazione e prevenzione itinerante, acquistato grazie alla raccolta fondi avviata nel 2023 in occasione della prima edizione del Tour e donato alla Fondazione Specchio dei tempi. Il bus sarà adibito a sala medica per una visita senologica gratuita. Per l'intera durata dell'iniziativa sarà promossa una nuova raccolta fondi per l'acquisto di uno o più ecografi mobili per ampliare ulteriormente l'operato sul territorio nazionale.

Nel weekend targato "Vittoria for Women Tour" accanto alla salute spazio allo sport, per chi vorrà imparare le tecniche del rugby e i valori che lo caratterizzano. "Il Vittoria for Women Tour è un'iniziativa in cui la Compagnia crede molto perché rappresenta una reale e concreta azione per la prevenzione oncologica femminile di cui siamo estremamente fieri. Ancora oggi, la prevenzione è un gesto troppo spesso sottovalutato, per timore, mancanza di opportunità o anche solo pigrizia, che però può davvero fare la differenza" dichiara Luciano Chillemi, responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni.

Le prossime tappe del Tour 2024: il 6 Rosolina Mare (Rovigo), 13 e 14 San Felice Circeo (Latina), 20 e 21 Viareggio (Lucca), 27 e 28 Capaccio Paestum (Salerno).



