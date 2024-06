Editoria: Verrecchia (Fdi), falso che Abruzzo non abbia la legge

"Non risponde a verità che la Regione Abruzzo non abbia una legge sull'editoria. La norma, a mia firma, è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 gennaio 2024, pubblicata sul BURA il 14 febbraio 2024, n. 7 Ordinario, ed è entrata in vigore il 15 febbraio 2024". E' quanto afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale d'Abruzzo, Massimo Verrecchia.

"Il testo, nello specifico fa seguito a una delibera di Giunta (DGR n. 714-C del 26/10/2023), fortemente voluta al presidente, Marco Marsilio, che, per procedure amministrative, ne comporta un iter più laborioso, ma siamo ugualmente riusciti a incardinarlo in Consiglio per l'approvazione prima della scadenza della scorsa legislatura. Com'è noto, era volontà del governo regionale e la legge è stata approvata con lo stanziamento di 300mila euro per il biennio 2024-2025 e con l'assunzione del preciso impegno di incrementare le risorse economiche per sostenere il settore. Questi sono i fatti - prosegue l'esponente FdI - e dispiacciono le affermazioni emerse durante gli Stati generali dell'informazione nei confronti della Regione Abruzzo, definita come l'unica a non essere in possesso di un testo di legge che invece c'è, soprattutto dopo tanti anni di totale disinteresse sulla materia da parte delle passate amministrazioni. Tutto è migliorabile, ma nel rispetto della verità ritengo doverosa tale smentita. Sono certo che la presenza al summit di esponenti della Giunta avrebbe permesso un proficuo confronto, ma gli incontri importanti andrebbero organizzati anche sulla base delle disponibilità di chi 'conta' in termini programmatici e decisionali, soprattutto considerando la corposa agenda di appuntamenti istituzionali che vedono quotidianamente impegnato il presidente Marsilio" conclude Verrecchia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA