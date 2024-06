Editoria: D'Alberto (Anci), in Abruzzo serve legge strutturale

"La crisi dell'editoria in Abruzzo è acuita dall'assenza di una Legge Regionale, propongo la Costituzione in Regione di un tavolo per la scrittura di questa legge, aperto a tutte le componenti". Lo ha detto, nel corso degli Stati Generali dell'informazione a Pescara, Gianguido D'Alberto, presidente Anci Abruzzo.

"Al primo punto tutela dell'occupazione e libertà d'informazione: per uscire dallo stato di precarietà serve una legge strutturale e non fondi a pioggia, che tenga conto della trasformazione anche digitale, servono investimenti congrui alle esigenze. Investimenti anche per tamponare l'emoragia dei presidi che si vanno perdendo, non solo le testate giornalistiche, ma penso anche alle edicole, bisogna investire sulla cultura dell'informazione, coinvolgere le scuole. Insomma, non una legge manifesto, ma una normativa seria e strutturale".





