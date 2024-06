Canile di Sulmona 'abusivo', trasferimento per 99 cani

Al via oggi il trasferimento dei 99 cani ricoverati nel canile comunale di Noce Mattei a Sulmona.

La decisione è stata presa dalla Asl, dopo il sequestro amministrativo effettuato nelle scorse settimane dai carabinieri forestali di Sulmona e dal nucleo Cites di Pescara. Il canile, come emerso durante la fase di pubblicazione della gara, non risulta iscritta all'albo regionale, per cui non esiste sulla carta. Circostanza che il Comune di Sulmona, proprietario della struttura, deve ancora regolarizzare. Per questo, in attesa del completamento dei lavori, tutti i cani saranno ospitati nella struttura di Collelongo. Gli interventi riguardano la demolizione di alcuni box abusivi, l'innalzamento delle recinzioni interne attualmente non a norma, ripristino degli ambulatori, realizzazione di un'area per lo sgambamento e una per l'isolamento dei cani in ingresso o che presentano problemi di gestione o che sono malati.



