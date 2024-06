Presunta lite per parcheggio, 70enne in prognosi riservata

I carabinieri della compagnia di Sulmona indagano su quella che sembra un'aggressione, avvenuta questa mattina, in via Patini, al culmine di una lite tra un cinquantenne e un settantenne, entrambi del posto. Quest'ultimo, dopo le prime cure mediche prestate dall'ambulanza del 118 e dal pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, è stato trasferito nella neurochirugia dell'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I militari stanno cercando di capire se si sia trattato di un evento accidentale, come riferito dal cinquantenne, già noto alle forze dell'ordine, o di una vera e propria aggressione, come spiegato dal settantenne al personale sanitario.

Al vaglio dei militari anche la testimonianza di alcuni automobilisti che, transitando nella zona, avevano segnalato una lite in corso.



