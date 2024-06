Prefetto Pescara, in estate 30 uomini in più per controlli

Trenta uomini delle forze dell'ordine nei prossimi giorni saranno destinati al controllo del territorio di Pescara. Lo ha annunciato il prefetto del capoluogo adriatico, Flavio Ferdani, parlando questa mattina a margine della presentazione di un protocollo con i comuni della provincia di Pescara. "Abbiamo concordato, nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, una intensificazione dei controlli e questo sarà possibile grazie anche al ministero dell'Interno che ha accolto la richiesta fatta in modo condiviso, quindi avremo un rinforzo di trenta unità di uomini delle forze dell'ordine sul territorio per il periodo estivo. Inoltre con magistratura, Tribunale e Procura dei Minori avvieremo un percorso di confronto che coinvolga i giovani per intercettare - ha detto ancora il prefetto di Pescara Ferdani - preventivamente tutte quelle situazioni di disagio e potenziale pericolo che potrebbero sfociare in forme di violenza. Posso quindi oggi preannunciare che firmeremo un protocollo in tal senso nei prossimi giorni".



