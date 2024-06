MBA Luiss a Francavilla per 'Digital School' con Hubruzzo

"Esplorare il potenziale della trasformazione digitale come acceleratore per la crescita economica e sociale regionale" è questo lo spirito di "Digital Summer Conference", dell'evento organizzato da "MBA Nexus Hub" dell'Università Luiss di Roma, in collaborazione con Fondazione Hubruzzo e alcune aziende locali, in corso di svolgimento a Francavilla al Mare (CH) per stimolare il dialogo tra imprenditori e giovani e creare opportunità di networking. A Villa Maria a Francavillaè previsto sabato 29 giugno, alle ore 10 una giornata aperta a imprese e giovani con alcune, tra le aziende leader del territorio come Fater, Honda, Pomilio Blumm e Almacis, che condivideranno le loro esperienze "digital". La conferenza avrà come fulcro le tavole rotonde focalizzate sulle principali sfide locali della trasformazione digitale. A seguire si aprirà il confronto coi rappresentanti istituzionali: Confindustria Abruzzo, PNRR per la trasformazione digitale del sud-est Italia, etc. e esperti del settore: Diskover, Echomedia, Intuo mirati a definire strategie concrete per l'implementazione delle soluzioni digitali. Sono previste sessioni di interviste individuali, in cui aziende e professionisti MBA, potranno conoscersi meglio ed esplorare nuove opportunità di carriera. La conferenza si concluderà con una cena di gala, offrendo ulteriori occasioni per creare reti in un contesto informale e stimolante. L'evento è patrocinato da Confindustria Abruzzo, Fondazione Hubruzzo ( Fondazione industriale etica), Confartigianato Abruzzo e Luiss Business School e con il supporto di Intuo Consulting, Zecca Energia e BCC Abruzzi e Molise.



