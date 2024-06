A Termoli il concerto di Achille Lauro, live sarà un rave

"Sono entusiasta di tornare sul palco anche quest'estate con il "Rave before l'Iliade" che sarà davvero sensazionale e che vedrà con me oltre la band l'immancabile special guest Boss Doms. È sempre un'esperienza unica suonare dal vivo, sentire l'energia del pubblico, emozionarlo, farlo cantare". Così Achille Lauro a proposito del concerto a Termoli, all'Arena del mare, il 29 giugno dalle ore 21, per l'unica data fra Molise e Abruzzo.

"Quest'anno abbiamo deciso di farlo aprendoci ad una nuova dimensione, trasformando i live in un vero e proprio rave, con arrangiamenti più elettronici all'insegna dell'inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Sul palco porterò tutti i pezzi del mio repertorio e sarà l'occasione perfetta per presentare live il mio ultimo brano - prosegue il cantante -. Torno a suonare in Italia dopo un periodo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles, che mi ha lasciato una grandissima energia, per questo ho pensato a uno show completo, poliedrico, che rappresenti a pieno la mia evoluzione artistica e personale. Sarà un raduno di persone che vivono un'esperienza fuori dai binari, che toccherà numerose location e festival italiani fino a settembre".



