Marelli Sulmona, cigo fino a 28/7, da 19/8 contratto solidarietà

Non più fino al 21 luglio, ma fino al 28. Sarà prolungata la cassa integrazione per i 462 dipendenti dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona di cui 40 impiegati, il resto operai. Lo ha comunicato l'azienda alle organizzazioni sindacali. Nei prossimi giorni si svolgerà l'esame congiunto per sottoscrivere un ulteriore accordo. Finora la cassa integrazione è stata accordata fino al 21 luglio con 17 turni lavorativi per gli operai della manutenzione con i riposi concentrati nelle giornate di domenica.

Tuttavia, dal 19 agosto prossimo, sarà attivato il contratto di solidarietà, come annunciato la scorsa settimana dalla Marelli nel corso del tavolo romano di Confindustria. "La cigo sarà prolungata perchè siamo legati all'ex Sevel di Atessa.

Tuttavia la permanenza della commessa Ducato fino al 2031 resta per noi una buona notizia" commentano dalla Fiom.

La Marelli di Sulmona è legata allo stabilimento di Atessa (Chieti) per l'80 per cento di produzione.



