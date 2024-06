Consiglio Abruzzo: ok omnibus con contribuiti a enti ed eventi

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella seduta che si è conclusa nel pomeriggio all'Aquila, ha approvato a maggioranza il progetto di legge "Disposizioni in materia urbanistica e trasporti, cultura e informazione, ordinamentali e di proroga. Modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023, 53/2023, 91/1994, 37/2020, 1/2021, 2/2022, 46/2023 e 4/2024". Si tratta di una legge cosiddetta omnibus perché sono stati inseriti emendamenti che destinano contributi per enti, eventi ed associazioni e che cambiano norme e regolamento in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo. Il testo è organizzato in quattro Capi, distinti per materia e funzione.

La prima parte è dedicata alle Disposizioni in materia urbanistica e trasporti. Vengono apportate diverse modifiche alla "Nuova legge urbanistica sul governo del territorio", rispondendo all'esigenza di chiarire e precisare la portata applicativa e interpretativa di alcune disposizioni regionali derivanti dalle numerose richieste indirizzate all'Ufficio pianificazione territoriale della Giunta regionale. Sul tema sono state accolte anche diverse proposte di modifica provenienti dai gruppi di opposizione.

Il Capo II, Disposizioni in materia di cultura e informazione, include i provvedimenti che autorizzano il Consiglio regionale all'acquisto della Biblioteca dannunziana della Collezione Mario Paglieri (per l'importo massimo complessivo di euro 190mila euro), provvedendo alla relativa copertura finanziaria. Il patrimonio librario sul Vate sarà donato al Comune di Pescara. E' previsto che la Biblioteca dannunziana sia collocata a Pescara, città natale di d'Annunzio, in uno spazio museale che ne garantisca la valorizzazione e ne assicuri la fruizione da parte della collettività. Istituito un fondo di dotazione della Fondazione Abruzzo Film Commission (50mila euro per l'esercizio 2024) e integrato il Fondo di gestione della Fondazione (350mila euro per il 2024 e 600mila euro per gli anni 2025-2026).

Previsto un contributo straordinario per l'anno 2024 in favore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Fides et Ratio" dell'Aquila, finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza degli studenti relativamente all'Anno Accademico 2024-2025 (40 mila euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA