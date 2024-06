Omicidio Pescara: Thomas era fuggito dalla comunità venerdì

Era fuggito la scorsa settimana da una comunità per minori di Limosano, piccolo Comune della provincia di Campobasso dove tutti lo conoscevano. Thomas Luciani, il ragazzo ucciso domenica in un parco a Pescara, aveva la passione del calcio e giocava spesso a pallone con gli ospiti stranieri di un'altra onlus che si prende cura dei giovani migranti non accompagnati. Da qualche tempo il ragazzo, residente a Rosciano (Pescara), viveva a Limosano nella comunità per minori allontanati dalle famiglie, Il Piccolo Principe. "Due eccellenze del nostro piccolo comune - le ha definite la sindaca Angela Amoroso, addolorata per la morte del ragazzo assassinato a coltellate da due adolescenti a Pescara - Lo conoscevo e lo vedevo giocare a calcio con gli altri ragazzi ospiti. Venerdì il ragazzo si è allontanato da Limosano, facendo perdere le sue tracce. La denuncia ai carabinieri è scattata subito".



