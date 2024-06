Omicidio Pescara: S.Egidio, non si può morire così a 16 anni

"L'omicidio di un sedicenne, ad opera di altri minori, avvenuto nel cuore della città, ci colpisce nel profondo". Lo afferma sul caso di Pescara la Comunità di Sant'Egidio, secondo cui "non si può morire così a 16 anni".

"Pescara non può restare indifferente di fronte al disagio dei suoi giovani e alla violenza - sottolinea la Comunità in una nota -: occorre fermarsi, esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia di Thomas, e riflettere su come ridare la possibilità di crescere in un ambiente umano, non violento e interessato agli altri, a partire da chi è più in difficoltà. Non possiamo lasciare spazio ad un'indifferenza che cancella i sentimenti di pietà".

Per questo la Comunità di Sant'Egidio che è a Pescara promuove una veglia di preghiera aperta alla città, domani, mercoledì 26 giugno, alle 19.30. L'appuntamento è all'entrata del parco Baden Powell. Alla fine, in memoria di Thomas, verranno deposti alcuni fiori nel luogo in cui ha perso la vita.





