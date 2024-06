'Insight Aut', all'Aquila arriva il festival dell'inclusione

Tre giorni nel segno di diversità e inclusione all'Auditorium del Parco. Questo è 'Insight Aut', il festival organizzato dalla Cooperativa sociale Lavoriamo Insieme con il patrocinio della Asl 1 Uo Autismo Crra e del Comune dell'Aquila.

L'apertura del Festival, all'auditorium del Parco, è in programma venerdì 28 giugno alle 10.30. A moderare sarà la giornalista e membro del Corecom Roberta Galeotti; a seguire presentazioni delle associazioni. Alle ore 16 è in programma 'L'aspetto sociale dell'autismo: valutazione, interventi, progetti di vita'. Interverranno: i professori Marco Valenti, Roberto Keller, Monica Mazza.

Sabato 29 giugno si inizia alle 10.30 con la proiezione di cortometraggi per famiglie e bambini, laboratori su diversità e inclusione a cura di Domenico Capanna, coordinatore Punto Luce L'Aquila AppStart Onlus. Laboratori a cura della Tana del lupo Leone e Tata Assunta. Apertura Villaggio dell'inclusione, modera gli interventi Federico Vittorini. Alle 16 ci sarà la proiezione del docufilm "Io ci provo", e a seguire proiezione del film 'Quanto basta'. Alle 19, nella cornice del Parco del Castello, spazio a concerti, food e drink in collaborazione con la Comunità 24 Luglio e progetto #catering24. Suonano: Pezzopane, Noce Moscardi, Bussola Duo Claudio e Aurelio, Lingue. La presentazione della serata è affidata a Fabio Cortelli.

Domenica 30 giugno, l'appuntamento è previsto alle 10.

Confronto su 'Inclusione, scuola e famiglia' con interventi dei professori Alessandro Vaccarelli (Univaq) e Carlo Scataglini, oltre ai dottori Luca Trapanese (in collegamento da remoto) e Rosario Sabelli. Alle ore 16, ci saranno due confronti tematici: 'Inclusione e sport', parteciperanno: Special Olympics Team L'Aquila, Paganica Rugby, United L'Aquila, L'Aquila 1927, Csain Abruzzo; a seguire 'Inclusione e lavoro' a cura di Ca' Santino Centro Socio Riabilitativo diurno e residenziale. Chiusura alle 18 con la lettura della Carta del Festival.



