Nel weekend recuperati otto escursionisti sul Gran Sasso

Weekend intenso di attività per le squadre del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo impegnate, unitamente all'elisoccorso di stanza a L'Aquila per tre distinti recuperi di persone in difficoltà, tutti nella giornata di domenica.

Il primo intervento, ha visto un'escursionista infortunatasi sulla vetta centrale del Corno Grande. La donna è stata recuperata con l'elicottero e trasportata nell'ospedale del capoluogo abruzzese. Il compagno di cordata è stato successivamente assistito da terra su una delle vie di calata lato ghiacciaio del calderone. Impossibile assisterlo dall'elicottero a causa del maltempo in quota.

Nel frattempo, a causa di una grandinata, è arrivata una chiamata da parte di una cordata composta da altre due persone su una via alpinistica del Corno Grande.

Infine, sulla direttissima il personale del Soccorso alpino ha prestato assistenza a 4 escursionisti stranieri, giovanissimi mal equipaggiati e in difficoltà, aiutandoli a scendere a valle.

Complessivamente, sono state otto le persone assistite.



