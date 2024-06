'Abruzzo in un panino',3 chef uniti per sostenere il turismo

I tre panini al sapore d'Abruzzo, firmati da chef stellati, per mettere nello zaino dei turisti che vanno a visitare Rocca Calascio, il castello più alto d'Italia, e tutto il circondario.. Con questo spirito è nata l'iniziativa "Abruzzo in un panino" organizzata da CalscinoCafè di Calascio, in provincia dell'Aquila, che ha presentato ieri sera le tre creazioni, offerte in degustazione da tutti gli avventori. Il panino "Montagna", a firma di William Zonfa, del ristorante Palazzo Micheletti dell'Aquila, con bun croccante, pancia di maiale scottata alla piastra, cipolla caramellata e maionese allo zafferano dell'Aquila dop. Il panino "Campagna", ideato dallo chef Marcello Spadone, del Ristorante la Bandiera, di Civitella Casanova, il provincia di Pescara, una stella Michelin, con semi, insalata di pollo bio, salsa al rafano e ortaggi cotti e crudi. E il panino "Mare", creazione dello chef Nicola Fossaceca del Ristorante Al Metrò di San Salvo, in provincia di Chieti una stella Michelin, con pane rustico, polpo arrosto, zucchine grigliate e i fiori fritti in pastella, salsa yogurt all'aglio di Sulmona. Un omaggio al territorio e "Calascio è una vetrina per l'Abruzzo e nel mio Cafè voglio raccontare le eccellenze della nostra regione, attraverso la creatività gastronomica, grazie alla sinergia con tre grandi chef, che ci hanno donato panini che pongono il gourmet alla portata di tutti, in cui gli abbinamenti originali di materie prime abruzzesi, dalla montagna al mare, sono state interpretate con sensibilità e talento", ha detto Nicola Orsini del CalascinoCafè. "Nel mio panino ho voluto dare una marcia contemporanea al classico panino con la porchetta accompagnandolo a un altro grande prodotto, lo zafferano dop dell'Aquila, che si conferma estremamente versatile", ha detto Zonfa. "È un piacere per me portare i sapori del mare in quota, per esaltare la ricchezza e la diversità di paesaggi, sapori, tradizioni di una regione unica", ha detto Fossaceca.



