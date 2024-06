Estate: 80 eventi a Sulmona, Venditti in concerto a settembre

A Sulmona ottanta eventi da un milione di euro, somma per il 10% stanziata dal Comune, nomi come i Nomadi e Antonello Venditti, che si esibirà a settembre, in piazza Garibaldi. Il cartellone estivo inizia già questo fine settimana con il tango argentino e la prima delle domeniche di "A passar l'acqua". Quindi i Pupi italici in onore di Celestino e la rassegna del teatro amatoriale del "Confetto d'oro". Tra gli altri in programma: il 29 giugno "A passar l'acqua" con le infiorate lungo una parte di corso, il 6 luglio l'illuminazione dei monumenti con tema colore giallo, il giuramento degli allievi della polizia penitenziaria in piazza Garibaldi, la Giostra Cavalleresca che si aprirà ufficialmente il 6 luglio con la presentazione del palio, seguita dalla Tenzone Bronzea, il Banchetto Rinascimentale nel cortile di Palazzo San Francesco, il progetto delle Capitali della Pace legato a Celestino V e i tornei cavallereschi di Sulmona e d'Europa.

Il 7 agosto prenderà il via il Muntagninjazz, mentre il 16 e 17 agosto si terrà "Piano Piano per Sulmona". Il 22 agosto, oltre al concerto dei Nomadi, si svolgerà una convention dedicata agli emigranti e verranno celebrati i dieci anni dell'Ovidiana. Il 24 agosto appuntamento con la Notte Bianca.

Chiude Venditti con il concerto del 20 settembre. Nel mezzo musica, concerti, teatro, cinema, mostre e sport, con l'occasione mondiale del pattinaggio a settembre, il decennale della Ovidiana e i campionati nazionali allievi di atletica a fine settembre. "Una lunga estate - ha spiegato l'assessore comunale alla cultura, Andrea Ramunno - dove abbiamo puntato anche a riscoprire e dare senso ai luoghi che ospiteranno gli eventi: dall'Abbazia Celestiniana, al Campo 78, ai cortili del centro storico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA