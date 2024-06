A Nicola Lagioia il Diploma d'onore dell'Università 'd'Annunzio'

Sabato prossimo, 22 giugno, alle 11:00, nella sede del Museo Michetti (MuMi) a Francavilla al Mare (Chieti), il rettore dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia, conferirà il Diploma d'Onore allo scrittore Nicola Lagioia. L'attribuzione dell'onorificenza è promossa dalla Scuola di Studi Umanistici della "d'Annunzio", presieduta dal professor Patrizio Domenicucci, e dai due Dipartimenti che la compongono, quello di Lettere, Arti e Scienze Sociali, diretto dal professor Stefano Trinchese, e quello di Lingue, Letterature e Culture Moderne, diretto dal professor Ugo Perolino. L'evento è organizzato in collaborazione con il Festival Squi-Libri.

Nato a Bari nel 1973, Nicola Lagioia è autore di numerosi racconti, saggi e romanzi, tra cui 'Occidente per principianti' (2004), 'Riportando tutto a casa' (2009), 'La ferocia' (Premio Strega 2014) e 'La città dei vivi' (2020), tutti pubblicati per Einaudi. È stato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017 al 2023 e ha fatto parte della giuria della 77/a edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

"Il conferimento del Diploma d'Onore a Nicola Lagioia - commenta Carmine Catenacci, prorettore vicario della 'd'Annunzio' - dimostra la sempre crescente attenzione che il nostro ateneo dedica al panorama culturale e letterario contemporaneo, con particolare riferimento alle autrici e agli autori più attivi sulla scena nazionale e internazionale. Nicola Lagioia riveste, in questo contesto, un posto di primaria importanza per la sua capacità di intercettare e condensare in una scrittura potente l'ambivalenza costitutiva e tragica della natura umana, ma anche per il suo impegno civile e culturale nell'indagare i lati in ombra della civiltà dei consumi".





