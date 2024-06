Viabilità: avviati i lavori sulle strade SP 5, SP 32 ed SP 29

Sono stati avviati dall'amministrazione provinciale dell'Aquila i lavori di rifacimento di asfalto e segnaletica, nelle strade Sp 5 "Silvaplana", Sp 32 "di Lucoli Alto" e Sp 29 "dell'Alto Aterno", ricadenti nei comuni di Lucoli e Pizzoli.

Le opere, di importo complessivo stanziato pari ad 1,5 milioni di euro, sono state aggiudicate alla ditta Di Carlo Franco srl, ed avranno una durata stimata in circa 60 giorni.

"Si tratta di interventi importanti, finanziati con risorse del bilancio 2023 - dichiara il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia Vincenzo Calvisi, delegato alla viabilità - che riguardano le tratte più ammalorate di strade dove da molti anni non si interveniva; sono interventi condivisi anche con le amministrazioni comunali interessate".

Soddisfatta per l'avvio lavori anche la consigliera provinciale della Lega Gabriella Sette, presidente della commissione viabilità, che evidenzia "l'importate risposta data a territori che da molto tempo attendevano, fondamentale per migliorare la percorribilità e la sicurezza stradale".

"Come amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, intendiamo proseguire nel solco delle risposte concrete - concludono Calvisi e Sette - che nel corso dell' anno vedono la messa a terra di vari interventi di viabilità per oltre 9 milioni di euro di risorse già stanziate, nell' ambito territoriale aquilano".



