Un uomo di 30 anni di Casalbordino (Chieti) è morto in un incidente avvenuto poco prima delle 12 lungo la Statale 16, nel territorio di Vasto. L'uomo, che viaggiava su una moto di grossa cilindrata, per cause al vaglio della Polizia locale, si è scontrato con un furgone Fiat Doblò.

Nell'impatto il motociclista è morto sul colpo. Sul posto è intervenuto il 118. A causa dell'incidente il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.



