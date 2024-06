Geoparco Maiella, esperti Unesco studiano il caso

Goran Pavic del Papuk Unesco Global Geopark in Croazia e Guillem Puras Castells del Geoparco Mundial Unesco Origens in Spagna. Sono loro gli ospiti incaricati da Unesco per la rivalidazione della certificazione a Geoparco del Parco Nazionale della Maiella. Ad accompagnare gli esperti verificatori nella visita, fitta di appuntamenti, in programma dal 25 al 29 giugno, lo staff del Geoparco Maiella e il suo comitato tecnico scientifico che offriranno supporto durante la visita nei luoghi di maggiore interesse e nei numerosi punti attrattivi "non solo per valenza geologica, ma anche per biodiversità, patrimonio storico-artistico, archeologico e culturale".

Una vera e propria missione che porterà gli ospiti a verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito al Parco Nazionale della Maiella di ottenere la certificazione quale Geoparco Unesco. Obiettivo conseguito il 22 aprile 2021 quando il Parco è entrato a far parte della rete dei Geoparchi Mondiali (Global Geopark Network), a riprova della sua valenza "non solo geologica, ma insieme di biodiversità, tradizioni, patrimonio storico-artistico, archeologico e culturale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA