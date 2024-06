Incendio nella zona di Navelli, vigili del fuoco in azione

E' in corso un intervento dei vigili del fuoco nella zona di Navelli (L'Aquila) per un incendio divampato in un'area a ridosso della SS153, nei pressi del bivio per Ofena (L'Aquila) e per Bussi sul Tirino (Pescara), peraltro vicina agli uliveti, come ha fatto sapere il sindaco di Navelli, Paolo Federico.

Solo pochi giorni fa il territorio del vicino Comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) è stato interessato da un rogo causato, con ogni probabilità, da scintille prodotte da fuochi d'artificio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA