Tetrathlon, Sfarra e Iacobucci ai nazionali di Catania

Massimo Sfarra e Massimo Iacobucci dell'Atletica Abruzzo L'Aquila hanno conquistato la vittoria nel Tetrathlon al trofeo Coni di Giulianova (Teramo) strappando la qualificazione ai Campionati italiani che si terranno a Catania dal 3 al 6 ottobre 2024.

Sotto un sole cocente, Sfarra e Iacobucci hanno realizzato rispettivamente 2.077 punti nel Tetrathlon 'B' (60 metri piani, salto in lungo, lancio del vortex e marcia di 1 chilometro) e 2.306 punti nel Tetrathlon 'C' (60 metri a ostacoli, salto in lungo, lancio del peso, 600 metri piani) conquistato entrambi il primo posto del podio. In ogni singola gara, in base al risultato, agli atleti è stato assegnato un punteggio. La somma dei punteggi ha determinato la classifica finale.

Come primi classificati, accedono di diritto alla finale nazionale siciliana. Soddisfazione da parte del responsabile del settore giovanile Marzio Iacobucci.

Altri bambini e ragazzini dell'Atletica Abruzzo L'Aquila hanno partecipato, in contemporanea, al secondo trofeo 'Grotte di Stiffe' a San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila). A guidare la prova dei ragazzi, Pierluigi Panza. Distanze in progressione dai più piccoli ai più grandi, fino alla prova Master che ha raggiunto le Grotte.



