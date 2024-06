Siccità Abruzzo: Di Carlo, non c'è più tempo, problema centrale

"Non c'è più tempo per commentare, né rimandare le decisioni: bisogna al più presto mettere in agenda al primo posto le politiche di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico e, tra queste, quelle di riduzione degli sprechi di acqua sia mediante l'adeguamento della rete idrica, che ha delle perdite non più tollerabili, sia mediante politiche di sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi". A dichiararlo - in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione - è il docente di fisica dell'Università 'D'Annunzio', Piero Di Carlo, coautore della ricerca che ha analizzato le portate dei fiumi, le precipitazioni e le temperature a partire dal 1985, per determinare le variazioni passate ed avere una base per studiare i cambiamenti che ci si aspetta per il futuro, fino al 2100.

"Il nostro studio - spiega Di Carlo all'ANSA - conferma una tendenza che osserviamo ormai da anni, con una accelerazione nell'ultimo periodo che è sotto gli occhi di tutti: la carenza idrica nei nostri territori è sempre più grave e di anno in anno gli effetti si manifestano sempre più in anticipo".

Secondo il docente "bisogna predisporre infrastrutture di stoccaggio delle acque, manutenzione di quelle presenti sia per uso civile che per quello agricolo e per idroelettrico, ed infine tutelare ed effettuare la manutenzione dei nostri fiumi che sono una delle risorse a rischio".



