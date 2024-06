Siccità Abruzzo: Coldiretti, impatto devastante sulle produzioni

"Il problema idrico in Abruzzo è un problema che Coldiretti denuncia da anni e, più passa il tempo, più le conseguenze sono difficili da gestire. La siccità, ormai diventata strutturale come in tutta Italia, ha un impatto devastante sulle produzioni con un taglio, nel 2023, del 10% della produzione di grano, dell'80% del miele e di oltre il 10% per la produzione di pomodoro e di uva". A spiegarlo all'ANSA è il direttore di Coldiretti Abruzzo, Roberto Rampazzo, intervenuto in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione per commentare i dati allarmanti di una ricerca dell'Università 'D'Annunzio' di Chieti-Pescara relativa ai cambiamenti climatici nella regione.

"Come abbiamo evidenziato negli Stati Generali dell'acqua promossi ad Avezzano nel 2023 da Coldiretti con Anbi, consorzi di bonifica, autorità di bacino e amministratori regionali e locali - ricorda il direttore Rampazzo - è un problema che va affrontato nelle giuste sedi in modo strutturale e strategico. A questo si aggiunge che in Abruzzo, come nel resto del Paese, riusciamo a recuperare solo l'11% dell'acqua piovana con uno spreco inaccettabile in un territorio a fortissimo rischio desertificazione".



