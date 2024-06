Fontecchio, festa internazionale della musica sabato 22

Concerti gratuiti tra vicoli, piazze, cortili e prati, laboratori musicali e passeggiate erboristiche, mostre di liuteria, d'arte contemporanea e installazioni, distillazioni e mercatini di artigianato per un giorno di esplosione di musica, con protagonisti gruppi vocali e orchestre di fisarmoniche, random rock e tradizione popolare, elettronica e cantautorato, alternative e indie rock, dream pop e dj set.

È il ricchissimo programma della Festa della Musica 2024, che si celebrerà nella giornata di sabato 22 giugno a Fontecchio, paese medievale nella media valle dell'Aterno, in provincia dell'Aquila, a partire dalle 11.

Un appuntamento gratuito e completamente autofinanziato, che non ha ricevuto finanziamenti pubblici, e che si avvarrà del lavoro dei volontari, patrocinato dal Comune di Fontecchio e promosso dall'associazione culturale Sari Sari, con la collaborazione di La Kap, Le Officine, Comitato Feste di Fontecchio, l'associazione culturale Harp, la Libera Pupazzeria, associazione culturale Mat^Nat e il Fontecchio International Airport.

Laboratori, stand e attrazioni sono in programma nell'arco della giornata. La prima sessione di concerti comincerà alle ore 16, in varie postazioni del centro storico. Si esibiranno i Mikorizo (musica tradizionale italiana e internazionale), Via dei Sali 37 (musica tradizionale italiana e internazionale), Gruppo Incanto - Le RiBelle (canti tradizionali dal mondo) e Fisorchestra aquilana (cover jazz, tango, colonne sonore, classica, popolare).

Infine gran finale a piazza del popolo alle ore 20, dove sarà possibile cenare, con la seconda sessione di concerti, e ad esibirsi saranno i ReFusi (folk, blues), Inepi (dream pop, alternative, psych pop, post rock, indie rock), Il Caso Guevara (musica elettronica e cantautorato "di tensione"), Margotoff (random rock e influenze grunge e progressive) e infine dj Disastro e dj Carl1 (dj set poliedrici).



