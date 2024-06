A25: chiusura notturna rampa allacciamento A14 in direzione Bari

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione sull'autostrada A14, dalle ore 23:00 di domani martedì 18 giugno alle ore 05:00 di mercoledì 19 sarà disposta la chiusura della rampa di allacciamento tra l'autostrada A25 Roma-Pescara e l'autostrada A14, limitatamente al traffico proveniente dall'A25 e diretto verso Bari. Conseguentemente, per i veicoli provenienti dall'autostrada A25 e diretti verso Bari, si consiglia di uscire presso lo Svincolo di Villanova per proseguire sul Raccordo autostradale R12 (Asse Attrezzato Chieti-Pescara) ed entrare successivamente in autostrada A14 tramite lo svincolo di Pescara Ovest.



