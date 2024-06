A Termoli un corso per la tutela dei nidi di tartarughe marine

A Termoli il primo corso gratuito dedicato al monitoraggio e tutela dei nidi di tartaruga marina in Molise. Sarà tenuto dall'organizzazione delle Guardie Ambientali d'Italia, sezione provinciale di Termoli che di recente hanno formalizzato una collaborazione con il Centro studi cetacei di Pescara e ora sono impegnati nel primo evento del genere in città, aperto a tutti, in programma sabato 29 giugno, alle ore 17, all'auditorium del Comune di Termoli, in Via Elba.

Relatrici del corso Chiara Profico e Claudia Borgatti, esperte del Centro Studi Cetacei di Pescara, che forniranno nozioni di biologia delle tartarughe marine, procedure operative per gli spiaggiamenti, monitoraggio delle spiagge, riconoscimento delle tracce di nidificazione, messa in sicurezza dei nidi. "Vogliamo condividere con voi queste importanti informazioni affinché tutti diventino cittadini consapevoli delle bellezze che la nostra natura ci offre - dichiara Gianluca Barbuto, presidente delle Guardie ambientali sezione di Termoli - Abbiamo il dovere di conoscere e partecipare attivamente alla salvaguardia di questi animali fantastici. E' importante salvaguardare il territorio e tutti possiamo farlo affinché certi equilibri non vadano persi".



