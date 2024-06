Suicida in carcere: Uilpa, decreto contro il sovraffollamento

(v. 'Carceri: Spp, detenuto si suicida a Teramo' delle 11.04) "Serve un decreto carceri per deflazionare il sovraffollamento detentivo - sono oltre 14mila i detenuti in più rispetto ai posti disponibili - consentire l'assunzione straordinaria e accelerata di agenti nel corpo di Polizia penitenziaria - ne mancano più di 18mila - e assicurare il potenziamento dell'assistenza sanitaria, specie di natura psichiatrica". A sostenerlo è il segretario generale del sindacato Uilpa della Polizia penitenziaria Gennarino De Fazio, dopo il suicidio nel carcere di Teramo del detenuto Giuseppe Santoleri.

"È il 44/o detenuto - ricorda De Fazio - che si è tolto la vita dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane. A loro vanno aggiunti quattro appartenenti alla Polizia penitenziaria. Tutto ciò nell'indifferenza sostanziale del Governo".

Oltre al provvedimento richiesto contro il sovraffollamento, secondo De Fazio "va riformato l'intero sistema d'esecuzione penale, vanno reingegnerizzati il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e va riorganizzato il corpo di polizia penitenziaria. Non c'è più tempo".



