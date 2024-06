Lirica e circo in memoria di Puccini, al via Funambolika

Sarà la Compagnia blucinQue, con lo spettacolo "Puccini Dance Circus Opera, per coro di corpi e strumenti", evento in cui teatro, danza, musica dal vivo classica ed elettronica, opera lirica e circo contemporaneo si fondono per celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini, ad aprire la 18/a edizione di Funambolika, Festival Internazionale del Nuovo Circo. Il primo appuntamento è per domenica 16 giugno, alle 21.15, al Porto Turistico Marina di Pescara. Lo spettacolo sarà replicato per sette serate, fino a sabato 22 giugno.

L'arena del Porto Turistico, per questo progetto originale, diventa un'installazione site-specific sotto le stelle. Grazie alla performance di un gruppo di acrobate a otto metri di altezza e alla presenza di talentuose musiciste, il pubblico potrà assistere ad uno spettacolo onirico e avvolgente. La performance consentirà di esplorare le caratteristiche di cinque icone femminili delle opere di Puccini: Manon Lescaut (1883); La Bohème (1896); Tosca (1900); Madame Butterfly (1904) e Turandot (1926).

Dopo l'anteprima a Pescara, lo spettacolo partirà in tour dal Festival di Caracalla a Roma, continuando in tutta Europa, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e degli Istituti Italiani di Cultura all'estero di Bruxelles, Madrid e Parigi. La Compagnia blucinQue è stata fondata nel 2006 dalla coreografa Caterina Mochi Sismondi, autrice, regista e coreografa di tutti i lavori di creazione e direttrice artistica del Teatro Café Müller di Torino. I biglietti, posti non numerati fino ad esaurimento, sono disponibili sul circuito Ciaotickets e presso il botteghino di viale C. Colombo (Piazzale del Teatro d'Annunzio).

Funambolika, festival prodotto dall'Ente Manifestazioni Pescaresi e ideato e curato da Raffaele De Ritis, si trasferirà successivamente al Teatro Massimo. Il primo luglio avrà luogo l'esclusiva rappresentazione estiva italiana di 'Smashed' della compagnia inglese Gandini Juggling. Seguirà, il 4 e 5 luglio, il 16esimo Gran Galà Du Cirque, lo spettacolo più atteso dell'anno, ricco di sorprendenti novità inedite.



