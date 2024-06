Festival delle città del Medioevo, a luglio la seconda edizione

Risorsa, prospettiva, sogno di un aldilà da percorrere, luogo di scambi e di guerra: l'acqua sarà al centro della seconda edizione Festival delle Città del Medioevo, in programma all'Aquila da giovedì 4 a domenica 7 luglio.

Al parco del Castello sono previsti incontri, dibattiti, esposizioni, persino un villaggio dedicato alla rievocazione in cui si muovono templari, armigeri, arcieri, amanuensi e calligrafi, speziali, falconieri e sbandieratori.

La seconda edizione della rassegna divulgativa, promossa dall'Università degli Studi e dal Comune dell'Aquila, ha per titolo 'Le città e l'acqua'. Tra gli ospiti annunciati, l'attrice Laura Morante, l'archeologo Andrea Augenti, gli storici Paolo Tocco, Luca Molà, Franco Cardini e José Enrique Ruiz-Domènec.

Attesi anche gli interventi di Aldo Ferrari, Elisabeth Crouzet Pavan, oltre a Dario Fabbri con una riflessione sulla geopolitica dell'acqua e la sociologa Magdalena Léon Gómez che dedicherà il suo intervento ai fiumi spagnoli.

Non mancheranno i contributi dei docenti Univaq Alfonso Forgione e Amedeo Feniello che hanno curato la direzione scientifica sin dalla prima edizione. Il programma completo sarà divulgato nei prossimi giorni e si potrà consultare su Festivalcittadelmedioevo.it



