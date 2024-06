Tortoreto, rogo nella notte in uno stabilimento balneare

Un incendio ha interessato nella notte lo stabilimento balneare Magnolia Dry di Tortoreto, provocando gravi danni all'interno e imponendone la chiusura.

Dai primi accertamenti non sembra di origine dolosa: la causa più probabile al momento è il corto circuito, ma ulteriori rilievi consentiranno di chiarire la dinamica. Le fiamme hanno interessato il locale braceria vicino alla cucina, danneggiando la copertura in legno, diversi frigoriferi, impianti elettrici e di illuminazione, ma anche attrezzatura di vario tipo e suppellettili. Il denso fumo ha annerito anche pareti e solaio.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, che sono riusciti a spegnere il rogo in pochi minuti, prima che potesse devastare anche l'esterno. Arrivata sul posto anche un'autobotte proveniente da Teramo. Sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Tortoreto per gli accertamenti di rito. Il locale oggi è chiuso, ancora da quantificare i danni.



