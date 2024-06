Approvato aggiornamento Piano emergenza esterna Lngs-Infn

L'aggiornamento del Piano di emergenza esterna dei Laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn) è stato approvato e siglato dal prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo e dal prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo. Il documento, condiviso dai due prefetti, è stato redatto dal Tavolo tecnico interprovinciale che si è riunito in varie occasioni nella sede della Prefettura dell'Aquila. Lo stesso documento è stato esaminato dal Comitato tecnico regionale nella Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, che ne ha rilevato la congruità con il dettato del Dpcm 25/02/2005 e la coerenza con gli esiti dell'istruttoria del Rapporto di sicurezza.

Il Piano sarà riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato a intervalli appropriati, non superiori ai tre anni, tenendo altresì conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

"I prefetti - si legge in una nota congiunta - ringraziano tutte le componenti a vario titolo coinvolte e in particolare il Comandante dei Vigili del Fuoco dell'Aquila per il fattivo contributo tecnico fornito".



